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Бизнес

ЦБ РФ будет раскрывать данные о структуре собственности финорганизаций

ЦБ с 1 января будет раскрывать информацию о структуре собственности финорганизаций
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России с 1 января 2027 года будет раскрывать информацию о структуре собственности финансовых организаций в обезличенном виде. Это следует из сообщения регулятора.

Обновленный формат затронет раскрытие данных о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и об управляющих компаниях, а также о микрофинансовых организациях. Отмечается, что раскрытие информации будет происходить по 14 критериям. В частности, планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности.

«Дополнительная нагрузка на участников рынка не предполагается, поскольку формировать структуры в обезличенном виде регулятор будет самостоятельно с учетом позиции финансовой организации», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев до этого рассказал, что микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 июля обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, не скрывать риски и не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги.

Парламентарий также отметил, что МФО будут обязаны получать осознанное согласие заемщика на услуги, а не через визуальные уловки или юридические формулировки.

Ранее ЦБ РФ продлил рекомендации по реструктуризации кредитов.

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