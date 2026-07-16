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Бизнес

Тысячи транспортных компаний могут уйти с российского рынка

«Известия»: более 10 тыс. грузоперевозчиков могут уйти с российского рынка
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

С российского рынка грузоперевозок в этом году могут уйти порядка 10–13 тыс. транспортных компаний — от небольших до крупных игроков. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала партнер практики инвестиционно-банковских услуг международной юридической фирмы White Stone Татьяна Бровкина.

По ее словам, часть компаний прекращает свою деятельность вынужденно, из-за того, что выдерживать конкуренцию крайне сложно.

В некоторых ситуациях речь идет о продаже всего бизнеса, в других — отдельных активов или долей с последующим поэтапным выходом собственника.

Президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов рассказал, что подобное происходит из-за роста операционных расходов и снижения деловой и потребительской активности. Рентабельность многих перевозчиков приблизилась к нулю, добавил эксперт.

До этого сообщалось, что автомобильные грузоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 20–25% из-за проблем с топливом.

Ранее в Минтрансе заявили, что беспилотные грузовики займут 19% рынка России.

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