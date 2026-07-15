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Бизнес

Россиянам назвали самые дорогие ошибки при покупке вторичной квартиры

«Этажи»: ошибочно покупать вторичную квартиру, которую нельзя быстро продать
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Главные ошибки при покупке вторичного жилья — выбор объекта, который нельзя быстро и выгодно продать, недооценка стоимости ремонта и юридических рисков. Первоначальная экономия в 200–300 тыс. рублей может привести к дополнительным расходам на 700–800 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

«Неликвидная квартира может годами дешеветь, а объект с техническими или юридическими проблемами потребует дополнительных вложений. Поэтому перед сделкой важно проверить состояние жилья, документы и историю перехода права собственности. Экономить точно нельзя на расположении дома, поскольку перенести его в другое место не получится. Можно выбрать квартиру без косметического ремонта, но затраты на него нужно оценивать реалистично, а получившуюся сумму лучше сразу умножить на два», — посоветовала Бочарникова.

По ее словам, наиболее действенным способом снизить цену является аргументированный торг. По оценке эксперта, около 70–80% продавцов в России изначально завышают стоимость квартиры, предполагая, что покупатель попросит скидку. Однако вопрос «сколько скинете?» обычно не работает, предупредила Бочарникова.

По ее словам, перед переговорами необходимо изучить цены на похожие квартиры в конкретном районе и указать собственнику на недостатки объекта и предстоящие расходы. Чаще уступают продавцы, которым срочно нужны деньги для встречной покупки, погашения ипотеки, переезда или размена жилья, констатировала эксперт.

Она посоветовала заранее определить бюджет и обязательные характеристики квартиры, составить чек-лист и записывать плюсы и минусы каждого варианта. Если ликвидный объект действительно понравился, затягивать с решением не стоит: хорошие квартиры быстро уходят с рынка, заключила Бочарникова.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать нельготную ипотеку.

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