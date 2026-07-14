Россияне стали чаще интересоваться покупкой евро

Во втором квартале россияне стали чаще интересоваться обменом валют. Число обращений к разделу обмена валюты на финансовых маркетплейсах выросло на 6% по сравнению с первым кварталом 2026 года. При этом, несмотря на то что основное внимание пользователей по-прежнему сосредоточено на долларе, интерес к обмену евро увеличивался более высокими темпами. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, во втором квартале пользователи совершили почти 3 млн запросов к разделу обмена валюты. Несмотря на то что показатель остается немного ниже уровня аналогичного периода прошлого года, внутри 2026 года спрос вновь начал расти после более сдержанного первого квартала.

Наиболее востребованной валютой во втором квартале традиционно оказался доллар США: на него пришлось 68% всех запросов на странице обмена валют. За апрель — июнь пользователи 586 тыс. раз интересовались его обменом, что на 11% больше, чем в первом квартале. Второе место занял евро с долей 16% запросов. При этом именно европейская валюта показала наиболее заметную динамику среди лидеров: количество запросов на ее обмен достигло 142 тыс., увеличившись на 18% квартал к кварталу.

Остальные посещения раздела обмена валюты распределились между другими валютами: лидером среди них был китайский юань (9% запросов), за ним следуют дирхам ОАЭ (3%) и турецкая лира (2%). Еще 2% составил спрос на другие валюты.

«Доллар сохраняет безусловное лидерство по поисковому спросу, однако во втором квартале мы увидели более высокие темпы роста интереса к евро. С одной стороны, на это повлиял сезонный фактор — несмотря на все сложности с получением «шенгена», россияне все еще ездят в отпуска в европейские страны. С другой стороны, в силу изменений в геополитической ситуации доверие к доллару как к защитному активу несколько снизилось, сейчас на его фоне евро выглядит более стабильным. Нельзя сказать, что россияне отказываются от доллара, скорее рассматривают диверсификацию валютного портфеля», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

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