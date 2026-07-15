Российский банк интегрировал цифровой рубль в API для крупного бизнеса

Альфа-Банк реализовал API для работы с цифровым рублем для корпоративных клиентов

Альфа-Банк первым на российском рынке интегрировал работу со счетом цифрового рубля в API для крупных корпоративных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что новый API-канал обеспечивает получение информации об операциях и остатках по счету цифрового рубля непосредственно во внутренних ERP-системах компаний, аналогично работе с традиционными банковскими счетами.

Решение, как уточняется, ориентировано на крупный бизнес и компании с годовой выручкой от 120 млн рублей.

По данным банка, интеграция позволяет встроить цифровой рубль в действующие финансовые процессы, автоматизировать сверку платежей и контроль ликвидности без создания отдельной ИТ-инфраструктуры или параллельного контура учета.

«Крупному бизнесу больше не нужно держать двойной контур учета. Получение выписки по цифровому рублю через API делает его абсолютно равноправным участником ежедневного платежного ландшафта наряду с безналичными рублями», — отметил директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.

В кредитной организации добавили, что готовый API-канал предназначен для подключения крупнейших корпораций, холдинговых структур и крупных торговых предприятий.

По информации банка, первые корпоративные клиенты уже подключают работу с цифровым рублем через Alfa API.