Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Российский банк интегрировал цифровой рубль в API для крупного бизнеса

Альфа-Банк реализовал API для работы с цифровым рублем для корпоративных клиентов
Shutterstock

Альфа-Банк первым на российском рынке интегрировал работу со счетом цифрового рубля в API для крупных корпоративных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что новый API-канал обеспечивает получение информации об операциях и остатках по счету цифрового рубля непосредственно во внутренних ERP-системах компаний, аналогично работе с традиционными банковскими счетами.

Решение, как уточняется, ориентировано на крупный бизнес и компании с годовой выручкой от 120 млн рублей.

По данным банка, интеграция позволяет встроить цифровой рубль в действующие финансовые процессы, автоматизировать сверку платежей и контроль ликвидности без создания отдельной ИТ-инфраструктуры или параллельного контура учета.

«Крупному бизнесу больше не нужно держать двойной контур учета. Получение выписки по цифровому рублю через API делает его абсолютно равноправным участником ежедневного платежного ландшафта наряду с безналичными рублями», — отметил директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.

В кредитной организации добавили, что готовый API-канал предназначен для подключения крупнейших корпораций, холдинговых структур и крупных торговых предприятий.

По информации банка, первые корпоративные клиенты уже подключают работу с цифровым рублем через Alfa API.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!