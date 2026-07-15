Россияне стали больше экономить на отдыхе внутри страны

В России сократился спрос на внутренний туризм. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что количество поездок в первые шесть месяцев нынешнего года сократилось на 3% год к году, до 40,1 млн поездок. Он отметил, что в аналогичный период 2025 года количество поездок возросло на 7%, до 41,4 млн поездок.

Представитель Минэкономразвития РФ подтвердил охлаждение туристического рынка. Он сообщил, что только в июне число бронирований снизилось год к году примерно на 4%.

По данным туристических компаний, ситуация является еще более негативной. Так, сервис Travelata.ru заявил о падении количества забронированных туров по России на 31%, платформа «Слетать.ру» — на 22,5%, компания «Алеан» — на 10%.

Эксперты считают, что сложившаяся динамика связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, и предпочтение отдается коротким выездным форматам, а не продолжительным отпускам.

14 июля сообщалось, что трети туристам не хватает комфорта при поездках по России.

Ранее в АТОР раскрыли наиболее популярные у российских туристов зарубежные направления.