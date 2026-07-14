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Бизнес

Назван неожиданный минус изменений ставок по семейной ипотеке

Девелопер Жалнин допустил снижение доступности трешек из-за изменений семейной ипотеки
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Возможное снижение ставки по семейной ипотеке до 4% для многодетных семей вряд ли заметно повлияет на рождаемость. Дисконт в два процентных пункта не станет решающим аргументом при рождении третьего ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор девелоперской компании «Люди» (признано в РФ иностранным агентом) Денис Жалнин. Он также предрек снижение доступности трешек из-за изменения семейной ипотеки.

«Стимулирование спроса со стороны многодетных семей может привести к нехватке больших квартир. Сейчас трехкомнатное жилье составляет около 12% строящегося предложения, а быстро увеличить его объем девелоперы не смогут. В результате доступность таких квартир может снизиться. Дополнительной проблемой остается первоначальный взнос от 20%. Раньше недостающую сумму можно было получить с помощью потребительского кредита, но при нынешних ставках этот вариант практически недоступен», — отметил Жалнин.

По его словам, одновременно программы субсидирования первоначального взноса и рассрочки все чаще попадают под ограничения. Жалнин уверен, что частично поддержать семьи может материнский капитал. Однако его суммы достаточно для первоначального взноса не во всех регионах, констатировал эксперт.

По его мнению, семьям с тремя детьми имеет смысл дождаться решения по программе и воспользоваться новыми условиями в первые месяцы, пока снижение ставки не отразилось на ценах.

Минфин перенес изменение условий льготной программы «Семейная ипотека» с 1 июля на 1 октября 2026 года. Власти не объявляли, как именно изменятся ставки. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет 6%. В предварительных обсуждениях одним из вероятных сценариев было снижение ставки до 4% для многодетных семей.

Ранее стало известно, на сколько вырастет платеж по семейной ипотеке с октября.

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