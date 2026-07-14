Россияне рассказали, как следят за здоровьем

Две трети опрошенных россиян следят за здоровьем тщательнее, чем принято в их семье

Почти две трети опрошенных россиян сегодня следят за здоровьем внимательнее, чем было принято в семьях, где они росли. Еще 32% придерживаются примерно того же подхода, что и их родственники. Об этом говорится в исследовании сервиса геномных исследований «Атлас», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти половина опрошенных — 47% — пришли к осознанной заботе о здоровье самостоятельно. О влиянии матери рассказали 22%, бабушки или дедушки — 10%. Остальные назвали отца, врача, партнера, друзей, учителей, наставников и книги.

Главным фактором формирования полезных привычек 38% участников назвали собственный жизненный опыт и ошибки, совершенные во взрослом возрасте. Еще 28% считают, что отношение к здоровью закладывается в детстве на примере семьи. Влияние друзей, партнера и окружения отметили 15%, доступ к информации и современным технологиям — 14%.

Половина респондентов рассказала, что в их семьях к врачам обращались преимущественно после появления проблем со здоровьем. Только 14% выросли в семьях, где профилактические осмотры и регулярные обследования были нормой.

«Сегодня большинство россиян относятся к своему здоровью внимательнее, чем было принято в их семьях. Формируется новая культура, в которой профилактика становится нормой. Люди стремятся не только лечить последствия, но и заранее предупреждать риски», — отметил генеральный директор «Атласа» Александр Сморчков.

Заботу о здоровье с близкими обсуждают 58% участников исследования. Почти половина — 47% — стараются привить полезные привычки детям. Чаще всего для этого используют личный пример — так поступают 35% опрошенных. Еще 29% предпочитают объяснять важность профилактики в разговоре.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

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