Стало известно, кому выгодны жилищные сберегательные вклады

Жилищный сберегательный вклад может быть выгоден россиянам, которые планируют приобрести недвижимость через три-пять лет. Его главным преимуществом станет страховое возмещение до 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн рублей по обычным депозитам. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. По ее словам, новый инструмент будет выгоден в том числе молодым специалистам.

В конце июня Госдума приняла в трех чтениях законопроект о жилищных сберегательных вкладах. В соответствии с ним в России появится новый финансовый инструмент — договор жилищных сбережений. Его сможет заключить с банком только физлицо не менее чем на три года. Банк принимает от вкладчика (или от другого лица в его пользу) деньги, начисляет на них проценты и по распоряжению гражданина направляет их на оплату приобретаемого жилья.

По словам Кузнецовой, новый инструмент позволит отдельно накапливать первоначальный взнос или часть стоимости жилья. Целевой характер вклада поможет семьям не тратить эти деньги на повседневные нужды, сказала эксперт.

«Повышенный страховой лимит особенно важен для покупателей жилья в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а также для тех, кто планирует строить дом. Сейчас крупные накопления приходится распределять между несколькими банками, чтобы не превышать стандартный лимит страхования.

Наиболее полезным жилищный вклад может стать для молодых специалистов, семей с конкретным планом покупки недвижимости и россиян, которые пока не готовы брать ипотеку из-за высоких ставок. При этом минимальный срок договора составит три года, а при досрочном снятии денег вкладчик может потерять часть процентов», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что обычный вклад подойдет людям, которые собираются купить жилье в течение года, еще не приняли окончательного решения или хотят сохранить свободный доступ к деньгам. Он также может оказаться выгоднее в период высоких ставок, когда накопления можно регулярно перекладывать на короткие вклады с более высокой доходностью, подчеркнула экономист.

По ее словам, новый инструмент сам по себе не сделает жилье доступнее, поскольку не влияет на стоимость квартир и ипотечные ставки. Однако он может постепенно поддержать отложенный спрос: через три-пять лет часть вкладчиков выйдет на рынок с уже накопленным первоначальным взносом, констатировала Кузнецова.

Она посоветовала не направлять на жилищный вклад все сбережения и размещать на нем только ту сумму, которую человек точно готов потратить на недвижимость.

Ранее были названы регионы, где россияне чаще всего покупают жилье.