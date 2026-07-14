Россияне стали есть больше овощей

Каждый второй опрошенный россиянин стал значительно чаще есть овощи летом

Подавляющее большинство опрошенных россиян (77%) стали употреблять овощи летом чаще, нежели в зимний период. 40% опрошенных россиян стали есть овощи значительно чаще. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Гродан» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 37% стали есть овощи немного чаще по сравнению с холодным временем года. Из них ежедневно употребляют овощи 59% опрошенных, а 32% включают их в свое меню несколько раз в неделю. Также около 7% респондентов едят овощные блюда примерно раз в неделю, и лишь 1% делают это реже одного раза в неделю.

В качестве главных причин изменения рациона в теплое время года респонденты указали сезонность и появление большего количества свежих овощей на прилавках, общее снижение цен на растительную продукцию и желание питаться правильно.

В то же время часть респондентов отмечает обратную тенденцию. Так, 4% опрошенных, напротив, стали употреблять овощи в летний период реже. Среди основных причин такого решения — снижение качества предлагаемой продукции (67%), повышение цен, изменение личных вкусовых предпочтений, а также недостаточный ассортимент в торговых точках (по 33% в каждой категории).

В списке наиболее популярных овощей у жителей страны лидируют помидоры (85%), огурцы (85%), картофель (83%), морковь (67%), капуста (49%) и перцы (38%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как есть больше овощей.