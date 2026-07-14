Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

Казань в июне стала лидером по снижению цен на новые двушки

Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры в июне (-3,4% по сравнению с маем, до 14,4 млн рублей в среднем). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили аналитики Поиска Яндекса по квартирам.

Также двушки подешевели в Волгограде (-2,9%, до 7,3 млн рублей в среднем), Воронеже (-1,3%, до 8,8 млн), Екатеринбурге (-1,2%, до 9,6 млн) и Уфе (-1,1%, до 9,3 млн). Аналитики объяснили снижение цен изменением структуры предложения: в июне на рынке появилось больше доступных лотов массового сегмента, что отразилось на стоимости двушек.

Трешки наиболее заметно подешевели в Казани (-3,1%, до 18,3 млн рублей в среднем), Воронеже (-2,4%, до 11 млн), Волгограде (-1,9%, до 9,5 млн) и Нижнем Новгороде (-1%, до 15,1 млн).

Наиболее заметное снижение цен на новые однушки было зафиксировано в Воронеже (-2%, до 5,8 млн рублей в среднем), Санкт-Петербурге (-1,9%, до 11 млн), Казани (-1,4%, до 11 млн), Волгограде (-1,4%, до 4,7 млн и Екатеринбурге (-0,8%, до 7 млн).

По данным аналитиков, в июне 2026 года средняя цена однокомнатных квартир по всем городам-миллионникам составила 8,1 млн рублей (+0,5% за месяц), двухкомнатных — 11,5 млн рублей (+0,1%), трехкомнатных — 15,1 млн рублей (+0,6%).

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