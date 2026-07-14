Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

Казань в июне стала лидером по снижению цен на новые двушки
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры в июне (-3,4% по сравнению с маем, до 14,4 млн рублей в среднем). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили аналитики Поиска Яндекса по квартирам.

Также двушки подешевели в Волгограде (-2,9%, до 7,3 млн рублей в среднем), Воронеже (-1,3%, до 8,8 млн), Екатеринбурге (-1,2%, до 9,6 млн) и Уфе (-1,1%, до 9,3 млн). Аналитики объяснили снижение цен изменением структуры предложения: в июне на рынке появилось больше доступных лотов массового сегмента, что отразилось на стоимости двушек.

Трешки наиболее заметно подешевели в Казани (-3,1%, до 18,3 млн рублей в среднем), Воронеже (-2,4%, до 11 млн), Волгограде (-1,9%, до 9,5 млн) и Нижнем Новгороде (-1%, до 15,1 млн).

Наиболее заметное снижение цен на новые однушки было зафиксировано в Воронеже (-2%, до 5,8 млн рублей в среднем), Санкт-Петербурге (-1,9%, до 11 млн), Казани (-1,4%, до 11 млн), Волгограде (-1,4%, до 4,7 млн и Екатеринбурге (-0,8%, до 7 млн).

По данным аналитиков, в июне 2026 года средняя цена однокомнатных квартир по всем городам-миллионникам составила 8,1 млн рублей (+0,5% за месяц), двухкомнатных — 11,5 млн рублей (+0,1%), трехкомнатных — 15,1 млн рублей (+0,6%).

Ранее россиянам рассказали, как получить скидку на вторичную квартиру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!