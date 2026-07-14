Спрогнозированы цены на вторичные квартиры в августе

В августе вторичные однокомнатные квартиры 32–38 кв. м в Москве будут стоить 11,5–15 млн рублей в среднем, в Санкт-Петербурге — 7,5–8,8 млн, в среднем по России — 3,8–4,8 млн рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его оценке двушки 45–54 кв. м в Москве будут продаваться за 16–21,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — за 10,5–12,5 млн, в среднем по России — за 5,5–6,8 млн, а трешки 60–75 кв. м — за 21–26 млн, 14–17 млн и 7,2–9 млн рублей в среднем соответственно.

«В августе 2026 года средние цены предложения (в объявлениях) на вторичном рынке покажут символический рост на 0,5–1,5% по сравнению с июлем. Однако этот номинальный рост обусловлен не реальным удорожанием объектов, а вымыванием наиболее дешевых и ликвидных вариантов перед стартом осеннего делового сезона. При этом в реальных сделках сохранится практика торгов и дисконтов в пределах 3–7% от первоначальной цены лота. Из-за резкого сокращения и урезания лимитов по массовым государственным льготным программам на первичном рынке в 2026 году, готовое жилье стало выглядеть гораздо привлекательнее», — отметил Трепольский.

По его словам, разрыв в цене квадратного метра между новостройками и «вторичкой» местами достигает 20–30%. В результате покупатели с «живыми» деньгами или альтернативными сделками (продажа старой квартиры ради покупки новой) массово уходят на вторичный рынок, подчеркнул эксперт.

Трепольский добавил, что весной-летом 2026 года ЦБ наметил тренд на постепенное снижение ключевой ставки, и вслед за этим рыночные ипотечные ставки на готовое жилье начали плавно снижаться. Это пока не сделало ипотеку дешевой, но вернуло на рынок тех покупателей, которые рассчитывают взять кредит на короткий срок или под быстрый досрочный выкуп, уточнил эксперт.

Он добавил, что в августе традиционно активизируются региональные покупатели, приобретающие квартиры для студентов перед началом учебного года. Самые доступные лоты уходят первыми, из-за чего средний статистический чек оставшихся в экспозиции квартир кажется чуть выше, заключил Трепольский.

Ранее россияне ответили, кто должен принимать решения при покупке квартиры: мужчины или женщины.