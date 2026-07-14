Рост урожайности зерна назвали признаком технологической зрелости агросектора России

Рост урожайности зерна в России во многом отражает растущую технологическую зрелость агросектора страны. Сегодня высокая продуктивность полей достигается не за счет погодного везения, а благодаря системному внедрению передовых практик. Об этом заявила исполнительный директора Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова.

По ее словам, одной из них является технология No-Till, она продемонстрировала в современных условиях особую эффективность.

«В засушливых регионах России ресурсосберегающие решения становятся ключевым инструментом сохранения почвенного плодородия и повышения устойчивости производства. Отказ от традиционной вспашки позволяет максимально сохранять почвенную влагу, снижать риски ветровой и водной эрозии, а также оптимизировать затраты за счет сокращения количества механических обработок почвы», — отметила Боломатова.

При этом она особо подчеркнула, что максимальная эффективность технологии и других современных агрометодов достигается исключительно при комплексном подходе к повышению урожайности.

По словам Боломатовой, основой стабильного производства при этом служат соблюдение севооборота, совершенствование систем питания растений, а также приоритетное использование передовых селекционных достижений России, адаптированных к климатическим условиям конкретных регионов.