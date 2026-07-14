Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Рост урожайности зерна назвали признаком технологической зрелости агросектора России

Союз экспортеров зерна: рост урожайности обеспечили передовые практики
Alexey Malgavko/Reuters

Рост урожайности зерна в России во многом отражает растущую технологическую зрелость агросектора страны. Сегодня высокая продуктивность полей достигается не за счет погодного везения, а благодаря системному внедрению передовых практик. Об этом заявила исполнительный директора Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова.

По ее словам, одной из них является технология No-Till, она продемонстрировала в современных условиях особую эффективность.

«В засушливых регионах России ресурсосберегающие решения становятся ключевым инструментом сохранения почвенного плодородия и повышения устойчивости производства. Отказ от традиционной вспашки позволяет максимально сохранять почвенную влагу, снижать риски ветровой и водной эрозии, а также оптимизировать затраты за счет сокращения количества механических обработок почвы», — отметила Боломатова.

При этом она особо подчеркнула, что максимальная эффективность технологии и других современных агрометодов достигается исключительно при комплексном подходе к повышению урожайности.

По словам Боломатовой, основой стабильного производства при этом служат соблюдение севооборота, совершенствование систем питания растений, а также приоритетное использование передовых селекционных достижений России, адаптированных к климатическим условиям конкретных регионов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!