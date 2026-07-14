Во Франции из-за жары начали тратить газ, запасенный на зиму

Франция с начала июля выкачала из газохранилищ более 200 млн кубометров газа, предназначавшихся для использования зимой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

В публикации отмечается, что подземные газохранилища традиционно заполняют зимой, создавая запас топлива к началу отопительного сезона. Однако из-за аномальной жары Франции пришлось использовать закачанный газ уже сейчас, так как жители массово пользуются кондиционерами. Потребление электроэнергии выросло, и газовым электростанциям пришлось увеличить выработку, а для этого нужно дополнительное топливо.

По информации агентства, в период с 1 по 10 июля во французские газохранилища поступило 367,9 млн кубометров газа. Но в это же время было выкачано 211,5 млн кубометров топлива. Журналисты обратили внимание, что это максимальный 10-дневный объем выкачки газа с конца марта–начала апреля — тогда в республике еще продолжался отопительный сезон.

«Темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались самыми низкими для этого периода за всю историю наблюдений», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что 1–10 июля объем запасов увеличился всего на 0,14%. В тот же период прошлого года прирост был примерно в два раза больше — 0,29%.

Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 35%.