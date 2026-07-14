В России задумались над расширением страхования морских рисков

Правительство России изучает возможности расширения страхования военных рисков при перевозках морским транспортом как в России, так и за рубежом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что Минфин предложил создать общества взаимного страхования (ОВС) с участием заинтересованных судовладельцев и грузовладельцев. Минтранс, Минэнерго и Центробанк предложили альтернативный вариант — расширение госсубсидий через уже действующий механизм с участием РНПК (Российская национальная перестраховочная компания).

«Ъ» отмечает, что вопрос страхования и перестрахования военных рисков в настоящее время очень актуален. Так, страховая сумма по одному контейнеру составляет $30–50 тыс., по дорогостоящему грузу, например, как энергоресурсы, достигает $150 млн и выше. При этом некоторые участники страхового рынка уже начали поднимать тарифы по военным рискам, а в некоторых случаях и вовсе отказываются от страхования, подчеркивает издание.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника Киев развернул беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием беспилотников против судов в Азовском море. Интенсивным налетам подверглись десятки лайнеров, перевозивших горюче-смазочные материалы.

Ранее сообщалось, что более 10 моряков пострадали в Азовском море из-за атак ВСУ.