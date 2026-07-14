Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии

«Известия»: 178 тысяч россиян выплатят ипотеку за 2025 год после 70 лет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70–75 лет. Этот показатель увеличился по сравнению с 17%, зафиксированными в первой половине года, сообщают «Известия» со ссылкой на сведения Банка России.

Из общего объема выданных в 2025 году ипотечных кредитов (966 тыс. договоров) на второе полугодие пришлось 661 тыс. случаев. Это означает, что около 178 тыс. граждан, оформивших жилье в прошлом году, завершат выплаты в возрасте старше 70 лет.

Финансовые организации применяют разные подходы к возрастным ограничениям. Например, в ПСБ и Абсолют Банке срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 лет, а в Банке Новиком — 65 лет.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова указывает на риски, связанные с падением уровня доходов в пенсионный период. При средней зарплате около 100 тыс. рублей и пенсии в районе 25 тыс. рублей, пенсионные выплаты покрывают лишь четверть прежнего заработка, что может создать финансовые трудности для заемщиков.

Несмотря на это, в пресс-службе Банка России заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов.

Ранее в России объяснили рост просроченных долгов по ипотеке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!