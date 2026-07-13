Россиянам объяснили, почему нельзя покупать участок по «садовой книжке»

Покупатель участка «по садовой книжке» не становится его собственником, даже если передал продавцу деньги и получил новую книжку со своей фамилией. Этот документ подтверждает только членство в садовом товариществе и уплату взносов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Роскачестве.

«Обычно такая сделка выглядит просто: покупатель отдает деньги по расписке, прежнего владельца исключают из СНТ, а нового принимают и выдают ему книжку. Однако право собственности на землю при этом не возникает. Фактически человек покупает только возможность пользоваться участком. Он не сможет законно его продать, подарить, передать по наследству или предоставить банку в залог. Если появится настоящий собственник либо его наследники, участок придется освободить. При изъятии земли для государственных нужд рассчитывать на компенсацию также не получится», — отметили в Роскачестве.

В ведомстве уточнили, что право продавца необходимо проверять по свежей выписке из ЕГРН: законная покупка оформляется договором, а переход собственности регистрируется в Росреестре. Если продавец предлагает сначала приобрести участок по книжке, а затем оформить его по «дачной амнистии», в Роскачестве советуют отказаться. Сначала землю должен оформить продавец, предупредили в ведомстве.

При этом участок в СНТ сам по себе не опасен. Его можно законно купить, если право собственности зарегистрировано, пояснили в Роскачестве. Перед внесением аванса также следует проверить обременения и градостроительный план: он покажет, разрешено ли строительство и не проходят ли по земле газопровод, линия электропередачи или границы охраняемой зоны, заключили в ведомстве.

Ранее в Госдуме назвали условие для покупки загородного участка на маткапитал.