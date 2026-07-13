Сервис Сбера для поиска топлива на АЗС использовали 26 млн человек

Сервисом Сбера для поиска топлива на АЗС воспользовались 26 млн человек с момента запуска. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных. Оно охватило 29 тыс. автозаправочных станций, расположенных как в крупнейших городов, так и в небольших населенных пунктах.

В компании уточнили, что среди регионов наибольшую активность проявили жители Москвы. На них пришлось 8,21% всех пользователей. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург (4,61%), Казань (3,69%), Краснодар (3,58%), Уфа (3%), Воронеж (2,9%) и Пермь (2,5%). При этом основную аудиторию сервиса составляют люди в возрасте 35–56 лет, 66% из которых мужчины, а 34% — женщины.

Отмечается, что высокий интерес пользователей к решению потребовал готовности инфраструктуры к повышенной нагрузке. Так, системы кибербезопасности Сбера обеспечили защиту сервиса от подозрительной активности. Они предотвращают попытки несанкционированного доступа, сканирования ресурсов и других видов сетевых атак.

Кроме того, пользователям стала доступна информация о наличии конкретных видов топлива. Сервис способен показать, есть ли на выбранной АЗС бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Предполагается, что это позволяет заранее выбрать подходящую станцию и избежать лишних остановок в пути.

Сервис уже доступен в приложении «СберБанк Онлайн». Попасть в него можно из раздела «Авто», добавив в него свой автомобиль, или раздела «Для жизни». Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.

В Сбере подчеркнули, что возможности сервиса продолжат расширяться. Например, пользователи получат возможность видеть ориентировочную загруженность автозаправочных станций.