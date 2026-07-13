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Бизнес

В июне появилось больше вакансий для рабочих и учителей

HeadHunter: вакансий для рабочих и учителей в июне стало на 18% больше, чем в мае
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

За последний месяц российские работодатели стали на 8% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях. В июне российские компании открыли 244,3 тыс. вакансий в сфере рабочего персонала, что соответствует приросту на 18% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

На втором месте по динамике спроса оказались специалисты науки и образования, где прирост также составил 18% (с 16,3 тыс. до 19,2 тыс. вакансий), на третьем — работники сферы транспорта, логистики и перевозок (+16%, с 120,5 тыс. до 139,2 тыс.).

Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли домашний и обслуживающий персонал (+13% новых рабочих мест), строительство и недвижимость (+13%), административный персонал (+13%), розничная торговля (+12%), высший и средний менеджмент (+12%), автомобильный бизнес (+10%) и производство, сервисное обслуживание (+9%).

«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. Особенно заметно это в сферах с массовым наймом. При этом растет спрос и на работников образования, что связано с подготовкой к новому учебному году», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По данным hh.ru, наиболее высокие зарплаты среди сфер с самым заметным ростом спроса на кадры предлагают управленцам — 141,5 тыс. рублей. Работникам транспорта, логистики и перевозок компании готовы платить в среднем 125,7 тыс. рублей, строителям — 124,6 тыс., а сотрудникам автомобильного бизнеса — 120 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, в каких отраслях возможен переход на четырехдневную рабочую неделю.

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