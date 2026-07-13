RWB и «Союз производителей БАД» подписали меморандум о сотрудничестве

«RWB Здоровье» и СРО «Союз производителей БАД к пище» займутся созданием прозрачной рыночной среды, сообщили в пресс-службе компании.

Стороны нацелены на развитие отраслевых стандартов качества и безопасности обращения биологически активных добавок к пище.

Меморандум о сотрудничестве подписали управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова и исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.

Документ предусматривает совместную разработку механизмов превентивного контроля оборота продукции, совершенствование подходов к подтверждению качества и безопасности товаров. Они уделят особое внимание вопросам добросовестного обращения продукции, выработке рыночных практик и развитию механизмов отраслевой ответственности.

Карпова назвала сотрудничество взаимным обязательством повышать стандарты качества. По ее словам, RWB системно подходит к верификации товаров и видит в этом партнерстве инструмент для развития категории товаров для здоровья на платформе.

«Для нас большая честь объединить усилия с крупной отраслевой ассоциацией: вместе мы будем не просто совершенствовать подходы к обращению БАД, но и формировать культуру ответственного потребления на российском рынке. Это партнерство — мост между инновациями в e-commerce и лучшими практиками производства, что в итоге будет способствовать укреплению всей индустрии», — отметила она.

Кроме того, партнерство предусматривает обмен экспертизой, реализацию совместных проектов, а также развитие практик саморегулирования. Предполагается, что сотрудничество создаст условия для повышения качества продукции, поддержит развитие добросовестной конкуренции, а также укрепит доверие потребителей и позволит решать задачи сохранения здоровья населения.

«Доверие потребителя — самый ценный актив нашей индустрии. Оно выстраивается долго и должно подтверждаться на каждом этапе — от производства до получения покупателем. Партнерство с «RWB Здоровье» — это создание нового стандарта ответственности путем объединения наших знаний регуляторики с самыми передовыми технологиями и инструментами маркетплейса», — подчеркнул Жестков.