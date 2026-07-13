В России назвали «точечными историями» забастовки на предприятиях

Забастовки на предприятиях в России встречаются и являются крайней мерой. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

»[Забастовки] случаются, но это точечные истории. В ряде отраслей забастовки вообще запрещены, например, на транспорте, в оборонке. Забастовка — это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами», — сказал эксперт.

Черногаев добавил, что причинам подобных конфликтов могут быть отказ руководства от решения вопросов, планы по закрытию производства и так далее. По его словам, для решения таких проблем могут привлечь как межведомственную комиссию, так и членов ФНПР, которые ведут переговоры с работодателями.

8 июля врачи, находящиеся в эпицентре нынешней вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго, объявили забастовку из-за задолженности по зарплатам. В Итури медработники не получали зарплат с 15 мая. Именно в тот момент власти сообщили о вспышке лихорадки в стране. Врачи также жаловались на нехватку оборудования и плохие условия для безопасной работы.

Ранее на Украине водители маршруток устроили забастовку из-за мобилизации их коллеги.