В России спрогнозировали повышение МРОТ

ТАСС: МРОТ в России может вырасти до 29–31 тыс. рублей к 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России после повышения в 2027 году может составить от 29 тыс. до 31 тыс. рублей. Такую оценку ТАСС дал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, официальный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце 2026 года. Эксперт отметил, что прогноз основан на оценках Минэкономразвития и мнениях специалистов.

Машаров напомнил, что МРОТ является одним из ключевых социально-экономических показателей, поскольку влияет на уровень заработной платы, а также используется при расчете больничных, пособий и других социальных выплат.

Он также указал, что российские регионы вправе устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, однако он не может быть ниже федерального. В ряде субъектов, прежде всего северных, региональный МРОТ превышает общероссийский с учетом климатических и экономических условий.

В настоящее время федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что к 2030 году этот показатель планируется довести до 35 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о предложении ввести новую выплату для граждан старше 70 лет в России.