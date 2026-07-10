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Бизнес

Сбер сообщил о росте числа получателей максимальной доплаты на долгосрочные сбережения

Число получивших максимальную господдержку по ПДС Сбера выросло до 45%
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Почти 5,9 млн участников программы долгосрочных сбережений СберНПФ (партнер «СберИнвестиций») получили максимальную государственную доплату. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что общая сумма начисленных выплат за 2025 год составила 119,7 млрд рублей — в четыре раза больше, чем годом ранее.

В Сбере напомнили, что господдержка по программе долгосрочных сбережений (ПДС) начисляется на личные взносы в первые 10 лет участия. Максимальная доплата в размере до 36 тыс. рублей в год доступна тем, кто пополняет счет пропорционально официальному среднемесячному доходу.

В банке отметили, что благодаря росту осведомленности и консультативной работы доля получающих максимальную выплату увеличилась: если в 2025 году она составляла 37%, то в 2026 году показатель вырос до 45%.

По итогам 2025 года наивысшая доля получателей максимальной доплаты зафиксирована в Мордовии — 59% от всего числа получивших господдержку участников. Далее следуют Ульяновская и Тамбовская области, а также Чувашская республика. На пятой строчке расположились Ивановская и Волгоградская области.

«В 2026 году участники программы долгосрочных сбережений в СберНПФ стали чаще получать максимальную господдержку. Мы стараемся доступно рассказывать, как работает ПДС и как получить максимум льгот. Такой подход приносит результат: если год назад СберНПФ помог 1,8 млн россиян воспользоваться доплатами от государства, то в 2026 — почти 5,9 млн», — сообщил руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Отмечается, что по состоянию на конец июня 2026 года через СберНПФ ведут долгосрочные сбережения 8,5 млн россиян.

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