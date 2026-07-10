Названы плюсы и минусы ипотечных каникул для многодетных

Ипотечные каникулы после рождения второго или последующего ребенка помогут семье временно снизить нагрузку, но увеличат итоговую переплату по кредиту. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее оценке, переплата по кредиту может вырасти на 18 млн рублей из-за ипотечных каникул.

С 1 сентября 2026 года семья сможет оформить каникулы по ипотеке на срок до 18 месяцев. Подтверждать снижение дохода не придется: основанием станет сам факт рождения или усыновления ребенка. Подать заявление можно в течение 180 дней.

«Плюс этих изменений в том, что семье не нужно доказывать снижение доходов. Достаточно факта рождения или усыновления ребенка. Каникулы можно получить один раз, только по одной ипотеке, на единственное жилье. Сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей. Главный минус — платежи не списываются, а переносятся на будущее. Первые шесть месяцев заемщик может не платить совсем, затем проценты продолжают начисляться, но уходят в конец графика. Поэтому срок кредита и общая переплата растут», — отметила Решетникова.

По ее расчетам, при кредите 12 млн рублей на 20 лет под 6% переплата без каникул составила бы около 8,6 млн рублей, а с каникулами — 9,3 млн рублей. При рыночной ставке 18% разница намного выше: переплата может вырасти с 32,5 млн до 50,5 млн рублей, подчеркнула Решетникова.

Эксперт посоветовала во время каникул по возможности откладывать сумму обычного платежа на вклад или накопительный счет. Это поможет создать подушку и частично компенсировать будущую нагрузку, пояснила Решетникова.

Еще один важный нюанс — во время каникул нельзя досрочно гасить ипотеку, иначе льготный период завершится, добавила эксперт. Если семья планирует направить на кредит субсидию или накопления, лучше сделать это до подачи заявления, заключила Решетникова.

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