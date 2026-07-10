Россиянам объяснили, как защитить загородный дом от жары летом

Техэксперт Романов: перегрев дома в жару связан с проблемами кровли и чердака

Перегрев загородного дома в жару часто связан не с высокой температурой воздуха, а с проблемами кровли и чердака. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт компании «Ондулин» Никита Романов.

«Сильнее всего дом нагревается через крышу, которая весь день находится под прямыми солнечными лучами. Особенно это заметно в домах с холодным чердаком или недостаточным утеплением. Первое, на что стоит обратить внимание, — вентиляция чердачного пространства. Если воздух под крышей застаивается, чердак начинает работать как тепловая подушка и постепенно нагревает помещения», — объяснил Романов.

Он посоветовал проверить, не перекрыты ли вентиляционные отверстия утеплителем, вещами или мусором, а также убедиться, что воздух свободно проходит через слуховые окна и вентиляционные решетки.

Не менее важную роль играет утепление. По словам Романова, многие считают его исключительно зимней защитой, однако летом утеплитель тоже помогает замедлить проникновение жары в дом. Если он намок, просел или уложен с разрывами, комнаты под крышей будут нагреваться значительно быстрее, сказал эксперт.

Он призвал обращать внимание на состояние вентиляционных зазоров под кровлей: если циркуляция воздуха нарушена, даже качественные материалы будут хуже защищать дом от перегрева.

Кроме самой крыши, значение имеет и территория вокруг дома. Темная плитка, бетонные площадки и асфальт дополнительно нагреваются и передают тепло зданию, предупредил Романов. Поэтому снизить температуру помогают озеленение участка, затенение, использование светлых покрытий и защита окон от прямых солнечных лучей, уточнил эксперт.

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