Спрогнозированы цены на аренду квартир в августе

Бизнес-эксперт Трепольский: в августе аренда однушки в Москве обойдется в 55 тыс. руб.

В августе аренда однокомнатной квартиры в Москве будет стоить в среднем 55–65 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 38–45 тыс. рублей, а в городах-миллионниках — 25–32 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Август 2026 года станет самым дорогим месяцем для арендаторов: стоимость долгосрочной аренды квартир может вырасти на 4–7% по сравнению с июлем, а в сегменте студий и однокомнатных квартир — на 8–10%. Главной причиной станет традиционный сезонный всплеск спроса. Конец лета — период, когда в крупные города массово приезжают студенты и специалисты, сменившие работу перед началом делового сезона. Самые доступные квартиры в это время уходят с рынка буквально за считаные дни, а иногда и часы», — отметил Трепольский.

По его словам, дополнительное давление на рынок оказывают высокие ставки по рыночной ипотеке: многие семьи, которые планировали покупку собственного жилья, вынуждены оставаться на рынке аренды, усиливая конкуренцию.

Еще один фактор — дефицит качественного предложения. На фоне высокого спроса собственники активнее повышают цены, закладывая в стоимость аренды инфляцию и рост коммунальных платежей, сказал Трепольский.

Он рекомендовал тем, кто планирует переезд, не откладывать поиск жилья до конца лета.

«В августе арендаторы столкнутся не только с более высокими ценами, но и с жестким отбором со стороны собственников. Снижения ставок или хотя бы стабилизации рынка, скорее всего, стоит ждать не раньше ноября», — заключил Трепольский.

Ранее россиянам рассказали, в какой период лучше арендовать квартиру.