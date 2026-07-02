Россиян предупредили об опасности мелких неисправностей машины летом

Небольшие неисправности автомобиля в жаркую погоду могут быстро перерасти в серьезные поломки, поэтому откладывать ремонт летом особенно рискованно, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Летом автомобиль испытывает повышенные нагрузки из-за жары, длительных поездок, работы кондиционера и увеличенных пробегов. Даже небольшой подтек антифриза или износ элемента системы охлаждения, который долго не доставлял проблем, в таких условиях может привести к перегреву двигателя. В результате стоимость ремонта окажется в десятки раз выше, чем расходы на своевременное обслуживание», — отметил Ерицян.

По его словам, чаще всего водители продолжают ездить с небольшими вибрациями, посторонними шумами, незначительными утечками технических жидкостей или снижением эффективности кондиционера, считая такие неисправности несущественными. Однако именно они нередко становятся первыми признаками более серьезных проблем, констатировал эксперт.

Особое внимание летом стоит уделять системе охлаждения. При высокой температуре воздуха даже частично загрязненный радиатор, старый антифриз или неисправный термостат могут стать причиной перегрева двигателя, предупредил Ерицян. По его словам, это грозит повреждением прокладки головки блока цилиндров, деформацией деталей двигателя и другими дорогостоящими неисправностями.

Ерицян подчеркнул, что поводом для обращения в сервис должны стать любые изменения в работе автомобиля: посторонние шумы, вибрации, следы технических жидкостей под машиной, нестабильная работа двигателя или ухудшение работы кондиционера.

«Практика показывает, что своевременное устранение небольших неисправностей почти всегда обходится дешевле, чем ликвидация последствий серьезной поломки. Особенно актуально это летом, когда нагрузка на автомобиль существенно возрастает», — заключил эксперт.

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