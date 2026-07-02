Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Россиян предупредили об опасности мелких неисправностей машины летом

Автоэксперт Ерицян: мелкие неисправности машины летом грозят дорогой поломкой
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Небольшие неисправности автомобиля в жаркую погоду могут быстро перерасти в серьезные поломки, поэтому откладывать ремонт летом особенно рискованно, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Летом автомобиль испытывает повышенные нагрузки из-за жары, длительных поездок, работы кондиционера и увеличенных пробегов. Даже небольшой подтек антифриза или износ элемента системы охлаждения, который долго не доставлял проблем, в таких условиях может привести к перегреву двигателя. В результате стоимость ремонта окажется в десятки раз выше, чем расходы на своевременное обслуживание», — отметил Ерицян.

По его словам, чаще всего водители продолжают ездить с небольшими вибрациями, посторонними шумами, незначительными утечками технических жидкостей или снижением эффективности кондиционера, считая такие неисправности несущественными. Однако именно они нередко становятся первыми признаками более серьезных проблем, констатировал эксперт.

Особое внимание летом стоит уделять системе охлаждения. При высокой температуре воздуха даже частично загрязненный радиатор, старый антифриз или неисправный термостат могут стать причиной перегрева двигателя, предупредил Ерицян. По его словам, это грозит повреждением прокладки головки блока цилиндров, деформацией деталей двигателя и другими дорогостоящими неисправностями.

Ерицян подчеркнул, что поводом для обращения в сервис должны стать любые изменения в работе автомобиля: посторонние шумы, вибрации, следы технических жидкостей под машиной, нестабильная работа двигателя или ухудшение работы кондиционера.

«Практика показывает, что своевременное устранение небольших неисправностей почти всегда обходится дешевле, чем ликвидация последствий серьезной поломки. Особенно актуально это летом, когда нагрузка на автомобиль существенно возрастает», — заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали лучшее время для выгодной покупки нового автомобиля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!