«Росспиртпром» может купить «Башспирт»

Крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» после покупки татарстанского «Татспиртпрома» планирует приобрести принадлежащий властям Башкортостана «Башспирт». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации собеседника издания, ориентировочная стоимость сделки может составить 4–5 млрд рублей.

В «Росспиртпроме» и «Башспирте» никак не прокомментировали эту информацию журналистам. Власти республики региона заявили «Ъ», что обращений о покупке предприятия не поступало, а глава Башкирии в свою очередь ранее говорил об отсутствии необходимости продажи.

В структуру «Башспирта» входят четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие, которое выпускает водку и другие алкогольные напитки, а также уксус.

В начале июня акционеры одного из крупнейших в России производителей мороженого — компании «Русский холодъ» — приняли решение о ликвидации бизнеса. Причиной случившегося является колоссальная долговая нагрузка: совокупные обязательства четырех юрлиц холдинга превысили 12,5 млрд рублей, из-за чего с 1 мая были приостановлены поставки и начался внутренний аудит.

Ранее крупный российский мясокомбинат столкнулся с угрозой банкротства.