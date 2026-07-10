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Эксперт назвал признаки того, что автомобиль плохо переносит жару

СберЛизинг: частый перегрев двигателя говорит о плохой переносимости жары машиной
sweet_tomato/Shutterstock

Частый рост температуры двигателя, непрерывная работа вентилятора охлаждения и слабая работа кондиционера могут указывать на то, что автомобиль плохо переносит жару. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Особенно внимательно стоит следить за температурой двигателя в пробках и при включенном кондиционере. Насторожить должны снижение эффективности кондиционера, нестабильная работа двигателя и появление предупреждающих сигналов на приборной панели. Все это может свидетельствовать о том, что автомобиль испытывает повышенную нагрузку из-за жары», — отметил Ерицян.

Он пояснил, что высокая температура увеличивает нагрузку почти на все основные системы машины. Система охлаждения работает интенсивнее, двигатель сильнее нагревается, а технические жидкости быстрее теряют свойства, уточнил эксперт.

По его словам, чаще всего летом проявляются проблемы с системой охлаждения, кондиционером, аккумулятором и шинами. Например, загрязненный радиатор или изношенный вентилятор могут долго не давать о себе знать, но в жару быстро привести к перегреву двигателя, подчеркнул Ерицян.

Если машина тяжело переносит жару, эксперт посоветовал проверить систему охлаждения, уровень технических жидкостей, состояние радиатора, вентилятора и кондиционера.

«Профилактическое обслуживание летом обходится значительно дешевле, чем ремонт двигателя после серьезного перегрева», — заключил Ерицян.

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