Назван самый выгодный срок вклада

Самым выгодным сроком вклада сейчас можно считать один год. По таким депозитам крупные банки предлагают около 12–13% годовых, при этом деньги не блокируются на слишком долгий срок, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Сейчас это ровно один год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12–13%, при этом деньги не заморожены навсегда, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вклады на три-шесть месяцев обычно дают 11–12%, то есть уступают годовым примерно один процентный пункт. А депозиты на два-три года часто предлагают уже 9–11%, поскольку банки заранее закладывают снижение ставок в 2027–2028 годах», — отметил Селезнев.

По его словам, еще один важный фактор — ожидания по ключевой ставке. Селезнев призвал фиксировать текущие 12–13% на год разумно, поскольку к концу 2026 года ставки по вкладам могут снизиться.

«Первый фактор — траектория ключевой ставки. Консенсус на конец 2026 года — 11–12%, на 2027 год — 10,7%. Ждать более высоких ставок не стоит», — сказал эксперт.

По его словам, короткие вклады подходят тем, кто ждет крупных расходов в ближайшие месяцы: покупки, отпуска или налогового платежа. А вклады на два-три года сейчас выглядят менее привлекательными — ни по доходности, ни по гибкости, добавил Селезнев.

Он напомнил, что дробление вкладов по разным банкам не помогает уйти от налога на проценты: ФНС суммирует доход по всей банковской системе.

Ранее экономист объяснил резкое повышение ставок по краткосрочным вкладам.