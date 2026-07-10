Пополнение европейских запасов газа упало до шестилетнего минимума из-за жары

ТАСС: темпы заполнения хранилищ СПГ в ЕС упали до минимума за шесть лет

Аномально жаркая погода привела к тому, что темпы заполнения европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) в июле упали до шестилетнего минимума. К такому выводу пришли аналитики ТАСС, изучив статистику ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы нетто-закачки в Европейском союзе сократились на 14%. На данный момент уровень резервов оценивается всего в 51,1%, что на 15,28 процентного пункта уступает средним значениям за минувшую пятилетку (годом ранее этот показатель достигал 61,6%).

В абсолютных цифрах текущие европейские запасы составляют 55,9 млрд кубометров, что на 11,6 млрд меньше прошлогоднего результата.

По прогнозам экспертов «Газпрома», к началу отопительного сезона европейские страны рискуют не накопить в ПХГ даже 75% газа. При этом регламент Еврокомиссии предписывает довести уровень заполненности до 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В кризисных ситуациях допускается отклонение, но лишь на 10% (то есть до 80%). Чтобы уложиться в эти нормативы к зиме, суммарная нетто-закачка должна достичь как минимум 68 млрд кубометров. Пока что Европе удалось выполнить план лишь на 37%.

Слабая динамика подготовки к зиме обусловлена целым комплексом причин. Во-первых, на фоне ближневосточного кризиса Европа проигрывает азиатскому рынку в конкуренции за свободные партии сжиженного природного газа (СПГ). Во-вторых, сказывается общий рост цен на энергоносители. Третьим важным фактором стали рекордные температуры в июне и июле: из-за массового использования систем кондиционирования резко подскочило потребление электричества.

Поскольку природный газ, наряду с АЭС, ветровой и солнечной энергией, продолжает играть ключевую роль в европейской энергогенерации, значительная часть топлива расходуется на текущие нужды, а не отправляется в резервы.

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