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Бизнес

В России появилась сторублевая купюра в честь одного округа

ЦБ РФ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей
Банк России

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу страны. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату и стилизованная карта ЦФО, нарисованная по аналогии с обновленными пятитысячными купюрами 2023 года и появившейся в прошлом году тысячерублевой банкнотой.

«Банкнота ... является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

В дизайне новой сторублевки преобладают оранжевый и оливковый цвета, она напечатана на белой хлопковой бумаге с защитными волокнами двух типов: серыми и цветными с чередующимися красными и синими участками. Бумагу пронизывает защитная голографическая нить толщиной 2 мм, которая выходит на поверхность в четырех местах.

Справа внизу лицевой стороны банкноты напечатан QR-код со ссылкой на страницу сайта ЦБ с описанием защитных признаков для проверки подлинности. На оборотной стороне указаны два серийных номера. Для защиты денежного знака предусмотрены водяные знаки, микротекст и скрытые цифры, меняющие цвет в зависимости от угла обзора.

Ранее в Госдуме рассказали о проработке запрета на продажу купюр «банка приколов».

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