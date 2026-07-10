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Бизнес

Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Банкир Лушин назвал рубль лучшей валютой для сбережений на срок до шести месяцев
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Рубль сейчас является наиболее выгодной валютой для хранения сбережений на срок от трех до шести месяцев благодаря высокой реальной процентной ставке. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель председателя правления — начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По словам эксперта, в нынешней ситуации на валютном рынке инвесторам важно различать инструменты для получения быстрой прибыли и способы долгосрочного сохранения капитала.

Лушин отметил, что устойчивость российской валюты в последние недели обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Регулятор сохраняет высокую ключевую ставку для борьбы с инфляцией, в результате чего реальная процентная ставка в стране остается на беспрецедентно высоком уровне.

Эксперт считает, что в таких условиях рубль является наиболее привлекательной валютой для получения пассивного дохода внутри страны. По его оценке, рублевые банковские вклады с доходностью выше 12% годовых и облигации федерального займа со ставками около 15–16% позволяют не только компенсировать инфляцию, но и нивелировать возможные колебания валютного курса на горизонте ближайших трех–шести месяцев.

Вместе с тем Лушин предупредил, что в более долгосрочной перспективе российская валюта остается чувствительной к изменению цен на сырье и восстановлению импорта. По его словам, большинство аналитиков ожидают постепенного ослабления рубля ближе к концу года, поэтому наилучшим образом национальная валюта подходит именно для краткосрочных и среднесрочных сбережений.

Весной курс юаня на Московской бирже почти непрерывно снижался — с максимума 12,65 рубля, достигнутого 19 марта, до 10,29 рубля к 20 мая. За этот период рубль укрепился к китайской валюте почти на 23%. Позднее юань предпринимал попытку подняться выше отметки 11,5 рубля, однако затем вновь снизился и сейчас торгуется в нижней части диапазона 11–11,5 рубля.

Ранее экономист рассказал, продолжит ли доллар дорожать летом.

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