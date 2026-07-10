Названы минусы гибридного формата работы

Гибридный формат работы провоцирует недопонимания и конфликты в команде, заявила «Газете.Ru» операционный директор сети сервисных офисов SOK Инна Филиппова.

По ее словам, корпоративная культура формируется в основном через ежедневное взаимодействие: личное обсуждение рабочих вопросов и новостей, обмен опытом, построение более крепких связей. В гибридном формате значительная часть таких контактов и общих точек исчезают, сказала эксперт.

«Большинство коммуникаций становятся функционально полезными, и сотрудники связываются друг с другом для решения конкретных задач, однако пропадает неформальная часть, и люди реже обсуждают идеи, делятся опытом и поддерживают контакт. В результате снижается количество спонтанных дискуссий, которые часто становятся источником новых идей и инициатив. Также может возрастать число споров из-за смены формата коммуникации. Вопросы обсуждаются в переписках и онлайн-встречах, где тяжелее считывать эмоции собеседника, из-за чего возникают недопонимания и даже конфликты», — отметила Филлипова.

Она добавила, что особенную сложность гибридный формат может представлять для новых сотрудников: при удаленной или частично удаленной работе им сложнее познакомиться, представить себя, понять правила общения, найти связь с коллегами и почувствовать себя частью команды. По мнению Филипповой, сегодня компаниям следует уделять больше внимания адаптации сотрудников и поддержанию корпоративного духа.

«Если в полностью офисной среде многие процессы происходят сами собой, то при гибридной работе компаниям необходимо специально создавать возможности для взаимодействия сотрудников. Такими точками пересечения могут быть командные встречи, совместные стратегические сессии, обучающие мероприятия и специальные дни, когда сотрудники собираются в офисе для работы над общими проектами. Если этого не делать, то команда постепенно начинает быть набором отдельных специалистов, а не единым коллективом», — отметила Филиппова.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.