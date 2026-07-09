Россиянам не стоит ждать скидок на новостройки

Массовых скидок на квартиры в новостройках во второй половине 2026 года ждать не стоит, а по мере восстановления ипотеки многие девелоперы, наоборот, могут постепенно отказаться от щедрых акций и рассрочек. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель SIS Development Ярослав Гутнов, призвав россиян не откладывать покупку жилья.

«Главным фактором для рынка остается снижение ключевой ставки. На этом фоне покупатели рассчитывают в будущем рефинансировать кредиты, а доступность рыночной ипотеки будет постепенно расти. Сейчас есть предпосылки для ускорения запуска новых проектов, уменьшения размера и количества скидок на первичном рынке, а также постепенного сворачивания многих программ рассрочки. Беспроцентные рассрочки стали востребованы в период высокой ключевой ставки и снижения спроса, однако для застройщиков этот инструмент менее выгоден, чем ипотека, поскольку замедляет наполнение эскроу-счетов», — сказал Гутнов.

Он не считает, что рост числа нераспроданных квартир в готовых домах станет серьезной финансовой проблемой для девелоперов. По словам Гутнова, объем такого предложения значительно меньше, чем в строящихся проектах, а спрос на готовое жилье сохраняют семьи с детьми, инвесторы и покупатели, приобретающие квартиры для последующей сдачи в аренду.

«По мере снижения ставок по рыночной ипотеке необходимость активно стимулировать продажи скидками и акциями будет постепенно сокращаться», — заключил Гутнов.

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