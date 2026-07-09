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Бизнес

Российскому бизнесу упростили работу с платежами при использовании 1С

Клиенты Сбера смогут работать с платежами в 1С без перехода в интернет-банк
Shutterstock

Сбер обновил среду интеграции для корпоративных клиентов, благодаря чему пользователи новых версий приложений 1С смогут выполнять банковские операции без перехода в интернет-банк. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Уточняется, что интеграция платформы «СберБизнес» с новыми версиями продуктов 1С выполнена в рамках сервиса «1С:ДиректБанк» с использованием новых протоколов и технологии Sber API.

Решение позволяет создавать и отправлять платежные поручения непосредственно из интерфейса 1С, а также отслеживать их статус без переключения между системами.

В банке отметили, что обновление упрощает работу бухгалтеров и казначеев, поскольку исключает необходимость вручную переносить данные между учетной системой и интернет-банком, повторно авторизовываться для отправки платежей и возвращаться в программу для проверки статуса операций.

По данным Сбера, это снижает вероятность ошибок при вводе данных и позволяет сократить время на выполнение рутинных операций.

«Мы понимаем, что технологии — фундамент, который дает бизнесу скорость и удобство. Поэтому Сбер предложил бесшовный опыт для учета и бюджетирования своих финансовых потоков. Наша разработка, которую уже используют более 5 тыс. клиентов, высвободит десятки трудовых часов в работе бухгалтеров и казначеев российских компаний», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В ближайшее время пользователям также станет доступна отправка зарплатных реестров через интеграцию.

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