В Госдуме предложили компенсировать расходы на кондиционеры пенсионерам

В Госдуме предложили компенсировать расходы на покупку кондиционеров в жаркую погоду для пенсионеров, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передает РИА Новости.

Депутаты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность запуска в субъектах, где фиксируются регулярные периоды экстремальной жары, реализации пилотной программы «Прохладный дом», которая предусматривает адресную компенсацию части расходов или электронный сертификат на покупку, установку и обслуживание кондиционеров и других охлаждающих устройств, не требующих вмешательства в общее имущество многоквартирного дома.

Речь идет о таких категориях, как одинокие малоимущие пенсионеры, инвалиды, граждане с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями и пожилые россияне, состоящие на социальном обслуживании на дому.

Такие меры, подчеркивается в обращении, позволят снизить риски для здоровья пенсионеров в жаркие дни, повысить доступность безопасных условий проживания и уменьшить финансовую нагрузку на малоимущих граждан.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.