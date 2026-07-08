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Бизнес

Почти половина российских предпринимателей назвали свое дело семейным

Сбер: почти 40% представителей малого бизнеса назвали свое дело семейным
Shutterstock

Почти 40% представителей малого и микробизнеса считают свое предприятие семейным. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберБизнес Live», проведенного в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Согласно исследованию, совместный бизнес чаще всего ведут супруги — такой вариант указали 50% респондентов. Еще 28% предпринимателей развивают дело вместе с братьями и сестрами.

В большинстве случаев семейными предприятиями руководят их основатели (69%), тогда как 11% компаний перешли нынешним владельцам по наследству.

Отмечается, что почти четыре из десяти владельцев семейного бизнеса (39%) сообщили, что в будущем хотели бы передать предприятие родственникам или уже готовят преемника из числа членов семьи. Еще 33% предпринимателей уже привлекают или планируют привлекать к работе в компании своих детей.

При этом 90% участников опроса отметили, что чувствуют поддержку близких в случае возникновения сложностей в бизнесе.

Уточняется, что большинство семейных предприятий, принявших участие в исследовании, относятся к категории малого бизнеса: 97% имеют годовой оборот до 60 млн рублей, а 77% — штат до 25 сотрудников. При этом 89% таких компаний работают на рынке более пяти лет.

Наиболее распространенными направлениями семейного бизнеса стали потребительский сектор, включая услуги, общественное питание и недвижимость, розничная и оптовая торговля, строительство и ремонт, ИТ, грузоперевозки и логистика, а также производство.

Состояние своего бизнеса как стабильное оценили 67% руководителей семейных предприятий, еще 12% сообщили об активном росте.

Среди основных задач для развития бизнеса предприниматели назвали поиск клиентов, выход на новые рынки и площадки, продвижение и рекламу, а также поиск новых ниш и расширение ассортимента.

Говоря о мерах поддержки, 59% респондентов назвали наиболее востребованными налоговые льготы для семейного бизнеса, 42% — специальный налоговый режим, 35% — льготное кредитование, а 31% — изменения законодательства в сфере трудовых отношений с членами семьи. При этом 53% участников исследования считают, что государство помогает развитию малого бизнеса или по крайней мере не препятствует ему.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что семейные компании способствуют достижению национальных целей, укреплению института семьи и развитию предпринимательства.

«При этом 63% участников нашего опроса сообщили, что основную часть времени занимают текущие операционные задачи. Сервисы Сбера с использованием технологий ИИ уже сегодня способны взять на себя часть этой работы и освободить время предпринимателей», — отметил он.

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