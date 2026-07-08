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Бизнес

Россияне активно скупают ювелирку в подарок

Мегамаркет: заказы на мужские кольца выросли в четыре раза за год
Midjourney/«Газета.Ru»

Летом россияне чаще покупают ювелирные украшения в подарок на выпускные и свадьбы. На фоне сезонного спроса количество заказов на женские часы на Мегамаркете выросло в 3,5 раза год к году, а на мужские кольца — в 4 раза, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

По данным аналитиков маркетплейса, чаще всего покупатели выбирают классические украшения. На серьги приходится 31% продаж, на кольца — 24%, на цепи и колье — 17%. Также в число популярных товаров входят браслеты, подвески и кулоны.

Средний чек на мужские украшения выше, чем на женские: 33 тыс. рублей против 16 тыс. рублей. Самые дорогие покупки приходятся на мужские часы — в среднем 120 тыс. рублей, а также кольца — около 30 тыс. рублей.

«Летом многие ищут подарки на свадьбы и останавливаются именно на ювелирных украшениях. Мы видим, что покупатели стали подходить к выбору более основательно: они вкладываются в дорогие кольца и часы, воспринимая их как ценные вещи на долгие годы», — отметила руководитель направления «Мода и детство» в Мегамаркете Юлия Плис.

Самым популярным материалом остается серебро — 57% покупок. На золото приходится 43%, причем среди золотых украшений лидирует красное золото.

Больше всего украшений покупают женщины: они оформляют 90% заказов. Лидером по спросу стала Москва, на которую приходится около 28% продаж.

Ранее стало известно, кто из россиян чаще всего закладывает украшения.

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