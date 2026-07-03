Россиянам рассказали, как исправить ошибки в кредитной истории

Ошибки в кредитной истории могут стать причиной отказа в кредите, даже если у заемщика есть стабильный доход. Недостоверные сведения в финансовом досье нужно исправлять через бюро кредитных историй, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов.

«Банки оценивают заемщика по множеству параметров, и размер зарплаты не всегда является решающим. Одной из частых причин отказа становится испорченная кредитная история. С такими записями нельзя мириться. Каждый гражданин РФ вправе внести исправления в свою кредитную историю, если обнаружит факты, искажающие его финансовую репутацию», — отметил Михайлов.

Он пояснил, что в кредитной истории могут встречаться ошибочные сведения: давно погашенный кредит может числиться открытым, сумма долга может быть указана неверно, а просрочка — появиться из-за технического сбоя. Иногда в досье попадают чужие записи или займы, оформленные мошенниками по украденным персональным данным, сказал Михайлов.

Чтобы проверить кредитную историю, эксперт посоветовал через «Госуслуги» запросить выписку из Центрального каталога кредитных историй. В ней будет указан список бюро, где хранятся данные конкретного человека. Дважды в год кредитный отчет можно получить бесплатно.

Если в отчете есть ошибки, нужно собрать подтверждающие документы: справки о погашении кредита, квитанции, документы об отсутствии судебных споров или другие бумаги, предупредил Михайлов. После этого следует направить заявление в бюро кредитных историй с просьбой исправить сведения, добавил эксперт.

По закону БКИ должно рассмотреть обращение в течение 20 рабочих дней. Однако с учетом подготовки документов весь процесс может занять больше времени, уточнил Михайлов.

Он предупредил, что нельзя доверять сервисам, обещающим «переписать» кредитную историю за несколько дней. Законно удалить можно только ошибочные или неактуальные сведения, но реальные просрочки и долги из кредитной истории не убираются, сказал эксперт.

Он рекомендовал проверять кредитную историю хотя бы раз в полгода, не подавать много заявок на кредиты одновременно, закрывать мелкие долги перед крупными займами и аккуратно пользоваться кредитными продуктами.

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