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Бизнес

Акции «Полюса» обвалились на бирже

Акции «Полюса» подешевели примерно на 16% на торгах Мосбиржи 8 июля
Shutterstock

Акции золотодобывающей компании «Полюс» на торгах Мосбиржи 8 июля снизились примерно на 16%, следует из данных биржи.

К 11:07 мск бумаги «Полюса» стоят около 1412,2 рубля, свидетельствует статистика Investing.com. 8 июля стоимость акций в моменте понижалась до 1411 рублей.

Бумаги «Полюса» подешевели после сообщения о возможной приостановке дивидендных выплат до 2030 года. Инвесторы негативно отреагировали на риск долгой паузы в выплатах.

До этого «Полюс» сохранял дивидендную историю: в мае совет директоров рекомендовал выплатить по 29,05 рубля на акцию за первый квартал 2026 года, а закрытие реестра по этим дивидендам назначено на 13 июля.

В начале года бумаги компании уже выглядели слабее рынка. В январе акции «Полюса» за два дня снижались на 2,62%, хотя индекс Мосбиржи в этот период рос. Тогда давление на котировки связывали с фиксацией прибыли после обновления рекордов и осторожными ожиданиями по золоту.

В начале лета негатив усилился. В июне бумаги золотодобытчика снижались на фоне ослабления цен на золото и слабой отчетности: чистая прибыль «Полюса» по РСБУ за первый квартал упала с 96,25 млрд рублей до 859,9 млн рублей.

Планы «Полюса» отказаться от дивидендов до 2030 года стали для рынка новым поводом для распродаж. Для инвесторов это означает, что бумаги на несколько лет могут потерять часть привлекательности как дивидендная история.

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