Сбер усилит поддержку российско-индийского сотрудничества через филиал в Индии

Сбер усиливает поддержку российско-индийского сотрудничества. Филиал в Индии сфокусирован на увеличении товарооборота между странами. Об этом заявил СЕО СберИндии Иван Носов, выступая на выставке Иннопром.

По его словам, Индия стала одним из самых перспективных партнеров России. Носов объяснил это тем, что Индия является крупной динамично развивающейся экономикой мира, выстраивает независимую политику и развивает партнерство с Россией. Он уточнил, что за последние годы в Сбере увидели значительный рост интереса к взаимодействию. Так, 90% сотрудников филиала в Дели, Мумбаи и Бангалоре составили индийцы, что дает уникальную экспертизу и понимание особенностей страны.

«Полноценная банковская инфраструктура для внешнеэкономической деятельности с Индией выстроена, платежи из России в Индию проходят за несколько минут. Но главное для нас теперь — максимальная поддержка бизнеса. Мы помогаем находить контрагентов, помогаем находить рабочую силу. Поэтому воспринимайте нас не только как банк для работы с Индией, а как на партнера, который хочет, чтобы ваш бизнес с Индией получился. Мы точно будем делать максимум, чтобы он рос и развивался», — сказал Носов.

Он напомнил, что Сбер развивает бизнес и наращивает экспертизу в Индии более 15 лет. По его мнению, банк становится мостом для бизнеса двух стран.

«У нас есть технологии, которые интересны Индии, а в Индии есть технологии, которые интересны нам. У Индии есть доступ практически к любым технологиям на планете и производственным площадкам мировых брендов, открытых к сотрудничеству с Россией. Это уникальное сочетание», — сказал Носов.

Наиболее перспективным он назвал сотрудничество в сфере ИТ, машиностроения и электроники. При этом традиционные позиции товаров народного потребления, продуктов питания и фармацевтических товаров сохраняют долю в товарообороте.

«Общий объем индийского экспорта составляет 860 миллиардов долларов. При этом в РФ поступает товар всего на 5 млрд. Это говорит о том, что мы в России просто не разглядели возможности, которые предоставляет эта страна. Четыре-пять лет назад с Россией работали 2–3 тыс. компаний, а сейчас их 10 тыс. Конечно можно сказать, что это кратный рост, но по факту это менее одного процента от всех индийских экспортеров», — отметил Носов.