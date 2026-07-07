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Башкирский медуниверситет и Сбер подписали соглашение о привлечении студентов из Индии

Сбер предоставит БГМУ цифровую платформу для привлечения студентов из Индии
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Башкирский государственный медицинский университет рассматривает возможность использования цифровой платформы Сбера для привлечения студентов из Индии. Соглашение об этом банк и вуз подписали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Платформа автоматизирует работу по привлечению иностранных студентов, в частности, из Индии, включая оформление документов и адаптацию в России. Соглашение также предусматривает, что банк будет проводить лекции, семинары и мастер-классы для иностранных студентов БГМУ по финансовой грамотности, банковским продуктам и сервисам. Кроме того, Сбер рассмотрит возможность предоставления специальных условий обслуживания студентам и сотрудникам вуза.

«Мы развиваем партнерство с российскими вузами, где обучаются студенты из Индии и предлагаем удобные инструменты по расчетам за обучение, а также ряд сопутствующих сервисов», — отметил CEO СберИндии Иван Носов.

Он напомнил, что в 2026 году число вузов, которые присоединились к партнерской программе Сбера по оплате обучения индийских студентов, выросло на треть.

«Руководство БГМУ также заинтересовалось этими возможностями, и мы готовы поддерживать сотрудничество в рамках пилота, совместно развивая сервисы для индийских студентов. Уверен, что интерес к такому сотрудничеству будет расти и со стороны других российских вузов», — добавил он.

Проректор по учебной работе БГМУ Вероника Изосимова выразила уверенность, что сотрудничество со Сбером позволит создать для студентов из Индии максимально комфортные условия обучения и пребывания в университете.

«Совместная работа будет способствовать более эффективной адаптации иностранных студентов и станет важным шагом в укреплении международной привлекательности нашего университета», — добавила она.

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