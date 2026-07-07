В Сбере представили стратегию AI-трансформации разработки и бизнеса

Сбер обновил AI-Disrupt PDLC — стратегию AI-трансформации разработки программного обеспечения и бизнес-процессов, основанную на использовании ИИ-агентов. Об этом в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» сообщил руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

По его словам, документ развивает подход, при котором человек отвечает за постановку целей, определение правил исполнения и проверку результата, а искусственный интеллект берет на себя реализацию задач.

Руководство, как уточняется, переосмысливает жизненный цикл разработки вокруг трех ключевых элементов: ИИ-агентов, интегрированной среды исполнения и подхода Specification-Driven Development, предусматривающего разработку на основе точных спецификаций.

«Мы хотим, чтобы агентная разработка стала стандартом, потому что это даст конкурентное преимущество всей стране. AI-Disrupt PDLC укрепит технологический суверенитет и позиции России на международных рынках, обеспечит системный и устойчивый рост на длинном горизонте. Поэтому Сбер развивает методологию агентной разработки и делится ею с рынком», — рассказал Меньшов.

Уточняется, что в обновленной редакции документа особое внимание уделено роли среды исполнения ИИ-агентов. По данным Сбера, исследования показывают, что эффективность работы одного и того же разработчика с одной и той же моделью искусственного интеллекта может различаться до 22 процентных пунктов в зависимости от используемой среды исполнения, тогда как разница между различными моделями при решении одинаковых задач составляет 1–3 процентных пункта.

В качестве одного из ключевых элементов стратегии компания рассматривает методологию Specification-Driven Development, при которой человек формулирует бизнес-требования в виде спецификаций, а мультиагентная система обеспечивает их детализацию и последующую реализацию — от написания кода до внедрения.

Кроме того, стратегия предусматривает двухконтурную модель разработки. В первом контуре человек определяет намерение, формулирует задачу и оценивает результат, во втором ИИ-агенты генерируют программный код, тестируют решения и устраняют ошибки. Координацию работы обеспечивает единая интегрированная платформа разработки.

В Сбере также прогнозируют переход к компактным командам разработки численностью от трех до шести человек.