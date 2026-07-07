Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Бизнес

В Сбере представили стратегию AI-трансформации разработки и бизнеса

В Сбере назвали агентную разработку важной для конкурентоспособности России
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Сбер обновил AI-Disrupt PDLC — стратегию AI-трансформации разработки программного обеспечения и бизнес-процессов, основанную на использовании ИИ-агентов. Об этом в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» сообщил руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

По его словам, документ развивает подход, при котором человек отвечает за постановку целей, определение правил исполнения и проверку результата, а искусственный интеллект берет на себя реализацию задач.

Руководство, как уточняется, переосмысливает жизненный цикл разработки вокруг трех ключевых элементов: ИИ-агентов, интегрированной среды исполнения и подхода Specification-Driven Development, предусматривающего разработку на основе точных спецификаций.

«Мы хотим, чтобы агентная разработка стала стандартом, потому что это даст конкурентное преимущество всей стране. AI-Disrupt PDLC укрепит технологический суверенитет и позиции России на международных рынках, обеспечит системный и устойчивый рост на длинном горизонте. Поэтому Сбер развивает методологию агентной разработки и делится ею с рынком», — рассказал Меньшов.

Уточняется, что в обновленной редакции документа особое внимание уделено роли среды исполнения ИИ-агентов. По данным Сбера, исследования показывают, что эффективность работы одного и того же разработчика с одной и той же моделью искусственного интеллекта может различаться до 22 процентных пунктов в зависимости от используемой среды исполнения, тогда как разница между различными моделями при решении одинаковых задач составляет 1–3 процентных пункта.

В качестве одного из ключевых элементов стратегии компания рассматривает методологию Specification-Driven Development, при которой человек формулирует бизнес-требования в виде спецификаций, а мультиагентная система обеспечивает их детализацию и последующую реализацию — от написания кода до внедрения.

Кроме того, стратегия предусматривает двухконтурную модель разработки. В первом контуре человек определяет намерение, формулирует задачу и оценивает результат, во втором ИИ-агенты генерируют программный код, тестируют решения и устраняют ошибки. Координацию работы обеспечивает единая интегрированная платформа разработки.

В Сбере также прогнозируют переход к компактным командам разработки численностью от трех до шести человек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!