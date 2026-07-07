Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Бизнес

В Минпромторге назвали главные проблемы промышленности России

Алиханов: масштабирование спроса — одна из главных проблем для промышленности
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов назвал две главные проблемы в российской промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, масштабирование спроса и фондирование являются ключевыми проблемами в сфере промышленности России. Кроме того, у самой промышленности наблюдаются сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением финансирования для новых проектов, добавил он.

Алиханов также отдельно прокомментировал ситуацию в обрабатывающей промышленности.

«Мы уже использовали в интересах промышленности часть импульса от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний. Во-вторых, ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу, и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы «обработки», — сказал министр.

В мае «Газета.Ru» писала, что главной угрозой для российской промышленности в текущем году становятся целенаправленные кибератаки, способные парализовать производство и сорвать цепочки поставок, при этом хакеры переходят от простых атак к более длительным и сложным.

Ранее выяснилось, что в начале года российским компаниям пришлось столкнуться с самыми опасными DDoS-атаками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!