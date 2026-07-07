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Стало известно, почему россияне осваивают «зыринг», «дуркинг» и «нытинг»

«Финансы Mail»: зыринг, дуркинг и нытинг помогают россиянам бороться с перегрузкой
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

В России набирают популярность новые поведенческие тренды с необычными названиями — «зыринг», «дуркинг» и «нытинг». Несмотря на иностранное звучание, все они связаны с попытками справиться с перегрузкой, хронической усталостью и постоянным информационным потоком. Об этом сообщает Финансы Mail.

Так, «зыринг» (zyring) подразумевает намеренное наблюдение за окружающим миром без использования смартфона и других гаджетов. Сторонники такого подхода считают, что привычка просто смотреть по сторонам помогает снизить уровень стресса и переключить внимание.

«Дуркинг» (durking) означает короткие периоды безделья, когда человек сознательно ничего не делает и не стремится быть продуктивным. Такой формат отдыха рассматривается как способ восстановления ресурсов и профилактики эмоционального выгорания.

Еще один тренд — «нытинг» (nything). Он предполагает возможность открыто пожаловаться на усталость, сложности или накопившиеся проблемы без страха осуждения. По мнению специалистов, это помогает снизить внутреннее напряжение и получить эмоциональную поддержку.

Эксперты отмечают, что популярность подобных практик отражает изменение отношения к работе и отдыху: люди все чаще ищут способы сохранить психологическое благополучие и восстановить баланс между профессиональной и личной жизнью, даже если для этого приходится осваивать новые форматы отдыха.

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