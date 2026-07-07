Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Акции ретейлера Х5 обвалились на торгах

Акции Х5 подешевели более чем на 13,5% на основной торговой сессии Мосбиржи
Shutterstock

Акции российского ретейлера X5 на старте основной торговой сессии подешевели на 13,5% после дивидендной отсечки. Об этом свидетельствует статистика Московской биржи.

Снижение котировок связано с дивидендным гэпом — после закрытия реестра акционеров для получения дивидендов стоимость бумаг традиционно корректируется вниз примерно на размер выплат.

По итогам решения компании акционеры получат дивиденды в размере 245 рублей на одну обыкновенную акцию. Перед отсечкой дивидендная доходность бумаг составляла около 11,6%.

Дивидендный гэп возникает после даты, начиная с которой новые покупатели акций уже не имеют права на объявленные выплаты. В результате цена бумаг при открытии торгов обычно снижается, отражая размер выплачиваемых дивидендов. При этом дальнейшая динамика котировок зависит от рыночной конъюнктуры, финансовых результатов компании и интереса инвесторов к акциям.

По данным Investmint, с начала года акции X5 подешевели примерно на 47,4%. После дивидендной отсечки бумага торговалась около 1814 рублей.

Ранее россиянам объяснили, почему техника дешевеет не сразу после укрепления рубля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!