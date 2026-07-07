Акции ретейлера Х5 обвалились на торгах

Акции Х5 подешевели более чем на 13,5% на основной торговой сессии Мосбиржи

Акции российского ретейлера X5 на старте основной торговой сессии подешевели на 13,5% после дивидендной отсечки. Об этом свидетельствует статистика Московской биржи.

Снижение котировок связано с дивидендным гэпом — после закрытия реестра акционеров для получения дивидендов стоимость бумаг традиционно корректируется вниз примерно на размер выплат.

По итогам решения компании акционеры получат дивиденды в размере 245 рублей на одну обыкновенную акцию. Перед отсечкой дивидендная доходность бумаг составляла около 11,6%.

Дивидендный гэп возникает после даты, начиная с которой новые покупатели акций уже не имеют права на объявленные выплаты. В результате цена бумаг при открытии торгов обычно снижается, отражая размер выплачиваемых дивидендов. При этом дальнейшая динамика котировок зависит от рыночной конъюнктуры, финансовых результатов компании и интереса инвесторов к акциям.

По данным Investmint, с начала года акции X5 подешевели примерно на 47,4%. После дивидендной отсечки бумага торговалась около 1814 рублей.

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