Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Российские компании просрочили долги на сумму более 7 трлн рублей

«Известия»: просрочка по общим долгам российских компаний достигла 7 трлн рублей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

За последний год просроченные финансовые обязательства российских компаний увеличились почти на 20%, достигнув исторического максимума в 7 трлн рублей. Такие данные приводит Росстат, сообщают «Известия».

По состоянию на конец апреля общий объем обязательств компаний составил рекордные 293 трлн рублей.

Около половины этой суммы — более 141 трлн рублей — составляют обязательства перед поставщиками и сотрудниками, а также налоговые платежи и взносы на пенсионное и медицинское страхование. Остальные 152 трлн рублей представляют собой кредиты и займы от банков.

С увеличением таких обязательств возрастает и стоимость их обслуживания: на кредиты начисляются проценты, а за просрочку налоговых платежей могут добавляться штрафы. Поэтому особенно тревожно выглядит динамика просрочки. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 18% и достигла 7 трлн рублей, что составляет 2,4% от общего объема долгов бизнеса.

Наибольшее количество просроченной задолженности в апреле было зафиксировано в обрабатывающей промышленности — почти 2,5 трлн рублей. Далее следуют торговля с 950 млрд рублей, добыча полезных ископаемых с почти 800 млрд и строительство с 321 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!