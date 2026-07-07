Российские компании просрочили долги на сумму более 7 трлн рублей

За последний год просроченные финансовые обязательства российских компаний увеличились почти на 20%, достигнув исторического максимума в 7 трлн рублей. Такие данные приводит Росстат, сообщают «Известия».

По состоянию на конец апреля общий объем обязательств компаний составил рекордные 293 трлн рублей.

Около половины этой суммы — более 141 трлн рублей — составляют обязательства перед поставщиками и сотрудниками, а также налоговые платежи и взносы на пенсионное и медицинское страхование. Остальные 152 трлн рублей представляют собой кредиты и займы от банков.

С увеличением таких обязательств возрастает и стоимость их обслуживания: на кредиты начисляются проценты, а за просрочку налоговых платежей могут добавляться штрафы. Поэтому особенно тревожно выглядит динамика просрочки. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 18% и достигла 7 трлн рублей, что составляет 2,4% от общего объема долгов бизнеса.

Наибольшее количество просроченной задолженности в апреле было зафиксировано в обрабатывающей промышленности — почти 2,5 трлн рублей. Далее следуют торговля с 950 млрд рублей, добыча полезных ископаемых с почти 800 млрд и строительство с 321 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда.