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Бизнес

ЦБ планирует установить минимальный объем размещения акций при IPO

ЦБ предложил ввести минимальный объем акций при проведении IPO
Сергей Бобылев/РИА Новости

Банк России предложил ввести минимальный объем акций в размере 3 млрд рублей для проведения первичных публичных размещений (IPO). Об этом сообщила «Интерфаксу» директор департамента корпоративных отношений Центрального банка Екатерина Абашеева,

Это касается акций, включенных в котировальные списки первого и второго уровней.

По словам Абашеевой, цель данного шага — повысить качество рынка IPO. Установление лимитов на размещение акций должно способствовать улучшению ликвидности и формированию рыночной цены. Абашеева отметила, что инициатива будет вынесена на обсуждение в конце июля или начале августа. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2027 году.

Кроме того, Центральный банк намерен различать требования для компаний, желающих попасть в первый и второй котировальные списки, в зависимости от их капитала, рассчитанного по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Для компаний с капиталом менее 30 млрд рублей минимальная доля акций в свободном обращении (free float) составит 10%, но не менее 3 млрд рублей. Для эмитентов с капиталом от 30 млрд рублей free float будет рассчитываться по специальной формуле. Например, для капитала в 1 трлн рублей free float составит 5%, что подразумевает предложение в размере 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России урежет продажи валюты.

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