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Бизнес

Банк России урежет продажи валюты

ЦБ определил объем операций на внутреннем рынке валюты до конца 2026 года
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России определил объем операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие, с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что регуляторр будет ежедневно продавать на российском рынке валюту в эквиваленте 0,58 млрд рублей, что в восемь раз меньше по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие (4,62 млрд рублей в день).

С 1 по 6 июля Ццентробанк закупит валюту в объеме 9,34 млрд рублей в день по бюджетному правилу (9,91 млрд рублейв день — с 5 июня по 6 июля). Изменение объемов закупаемой валюты связано с учетом операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии текущега года, говорится в пресс-релизе.

Чистое инвестирование средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в первом полугодии составило 74,8 млрд рублей. Объем корректировок на первое полугодие следующего года регулятор объявит в конце декабря 2026 года.

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